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Госдеп отказался публиковать в СМИ переписку с Тиллерсоном по России
Государственный департамент США не разрешил публиковать в СМИ касающуюся России служебную переписку с главой ведомства Рексом Тиллерсоном, которую он вёл ранее, ещё возглавляя нефтяную компанию ExxonMobil. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, в рамках закона о защите информации телеканал обратился в Госдеп с просьбой предоставить документы по переговорам, касающимся России, однако получил отказ.
«После изучения документа мы постановили, что должны полностью удержать его», — говорится в письме внешнеполитического ведомства.
Ранее Минфин США отказался делать для ExxonMobil исключение в рамках антироссийских санкций.
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