Госдеп отказался публиковать в СМИ переписку с Тиллерсоном по России

Как отмечается, в рамках закона о защите информации телеканал обратился в Госдеп с просьбой предоставить документы по переговорам, касающимся России, однако получил отказ.

«После изучения документа мы постановили, что должны полностью удержать его», — говорится в письме внешнеполитического ведомства