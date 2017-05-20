Рейтинг Дональда Трампа упал до минимального значения со дня инаугурации

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа американцами упал до рекордного уровня со дня церемонии инаугурации, показывает опрос Reuters /Ipsos. Это произошло на фоне новостей о том, что господин Трамп мог передать засекреченную информацию российских официальным лицам, и увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Согласно данным опроса, президента поддерживают 38% совершеннолетних граждан США, а 56% — нет. При этом 6% испытывают смешанные чувства.

Ранее доля избирателей, которые не одобряют деятельность президента США, достигла 58%. В первые недели работы Дональда Трампа этот показатель составлял 44%.