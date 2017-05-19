Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос доверия к его правительству

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", - сказал он.

По его словам, сообщения о том, что он принуждает чиновников увольняться с должностей, и о его содействии при их назначении не соответствуют действительности.

"Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления", - сказал украинский премьер.

Он также заявил, что "никого не крышует" и "не боится отчета в парламенте". Отмечается, что таким образом он опроверг утверждение о том, что "избегает встречи с депутатами из-за боязни потерять должность".

Ранее Гройсман заявил, что он готов покинуть свой пост в случае непринятия в стране пенсионной реформы.