В Конгресс США внесена резолюция о признании Иерусалима столицей Израиля

«Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим», — говорится в резолюции.

Кроме того, на портале госзакупок США 22 марта был опубликован тендер на закупку 20 компрессоров высокого давления для наполнения баллонов. Согласно документу, оборудование предназначается для «посольства США в Иерусалиме».

Ещё один тендер направлен на закупку противопожарного оборудования для посольства.