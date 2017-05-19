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В Конгресс США внесена резолюция о признании Иерусалима столицей Израиля
Фото: Посольство США в Тель-Авиве Reuters
Американские сенаторы предложили признать Иерусалим столицей Израиля, после чего перенести туда посольство США. Соответствующую резолюцию в Конгресс США внесли Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио.
«Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим», — говорится в резолюции.
Кроме того, на портале госзакупок США 22 марта был опубликован тендер на закупку 20 компрессоров высокого давления для наполнения баллонов. Согласно документу, оборудование предназначается для «посольства США в Иерусалиме».
Ещё один тендер направлен на закупку противопожарного оборудования для посольства.
В феврале президент США Дональд Трамп сообщил, что «очень внимательно и очень аккуратно» подходит к рассмотрению этого вопроса.
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