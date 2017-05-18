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Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг предстала в новом образе
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала в своём Twitter фотографию, на которой она изображена в новом образе.
Ранее Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.
17 мая Челси Мэннинг, приговорённую к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, выпустили досрочно из тюрьмы.
Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.
В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.
Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.
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