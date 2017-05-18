Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг предстала в новом образе

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала в своём Twitter фотографию, на которой она изображена в новом образе.

Ранее Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.

17 мая Челси Мэннинг, приговорённую к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, выпустили досрочно из тюрьмы.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.

В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению.

Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.