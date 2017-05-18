Яценюк во время выступления в Канаде обвинил Россию в международном преступлении

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе визита в столицу Канады Оттаву заявил, что Россия совершила международное преступление.

«Российская Федерация совершила международное преступление. Но придёт время, когда Крым вернётся», — приводит пресс-служба партии «Народный фрнонт» слова Яценюка.

Бывший премьер также отметил, что народ Канады и её правительство «стоят бок о бок с украинским народом».

Отмечается, что в ходе визита Яценюк провёл встречу с главой МИД Канады Кристиной Фриланд

Ранее Яценюк провёл встречу с бывшим президентом США Бараком Обамой и поблагодарил его за поддержку Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.