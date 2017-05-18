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Пентагон заявил, что США не расширяют свое участие в сирийском конфликте

Пентагон: США не расширяют участие в сирийском конфликте
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены расширять свое участие в военном конфликте в Сирии.
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил ранее РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".
"Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска", — цитирует Мэттиса агентство Франс Пресс.
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