Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Удар был нанесен в ответ на наступление сторонников Дамаска на поддерживаемые США силы оппозиции. По предварительным данным, огонь коалиции был предупредительным, отмечает агентство. В свою очередь Франс Пресс уточняет, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

"Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе", — заявил агентству американский военный источник.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков ИГ* и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством Вашингтона действует в Сирии без согласия законного правительства страны. *Террористическая организация, запрещенная в России.