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Телеканал CNN увидел в храме Василия Блаженного минареты

CNN увидел в храме Василия Блаженного минареты
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Американский телеканал CNN прокомментировал новую обложку журнала Time c Белым домом и храмом Василия Блаженного, назвав башни православного собора минаретами (в исламской архитектуре башня, с которой призывают на молитву).
«Белый дом захвачен русскими минаретами на новой обложке Time», — говорится в заголовке статьи на сайте CNN.
Многие пользователи социальных сетей высмеяли телеканал за данную оплошность.
«Думаю, в следующий раз они пристроят минареты к Эйфелевой башне», — иронизируют в Twitter.
«CNN, вы могли бы загуглить архитектурный термин, прежде чем использовать его», — пишет один из пользователей.
Ранее сообщалось, что американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение Белого дома, перетекающего в храм Василия Блаженного.
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