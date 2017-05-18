Телеканал CNN увидел в храме Василия Блаженного минареты

Американский телеканал CNN прокомментировал новую обложку журнала Time c Белым домом и храмом Василия Блаженного, назвав башни православного собора минаретами (в исламской архитектуре башня, с которой призывают на молитву).

«Белый дом захвачен русскими минаретами на новой обложке Time», — говорится в заголовке статьи на сайте CNN.

Многие пользователи социальных сетей высмеяли телеканал за данную оплошность.

«Думаю, в следующий раз они пристроят минареты к Эйфелевой башне», — иронизируют в Twitter.

@CNN @ArvanitidisCNN I guess they'll be building minarets next the Eiffel Tower now — Hanover Lawrence (@JupiterStation) 7 мая 2017 г.

«CNN, вы могли бы загуглить архитектурный термин, прежде чем использовать его», — пишет один из пользователей.

@rprose @DavidWright_CNN you might google your architectural term BEFORE you use it. Those are Onion Domes NOT Minarets. — Brenda Barnes (@BrendaKBarnes) 18 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение Белого дома, перетекающего в храм Василия Блаженного.