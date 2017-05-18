В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), находящаяся в Киеве и входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, намерена сообщить о подозрении в депортации крымских татар в 1944 году Сталину и Берии . Об этом заявил глава надзорного ведомства Гюндуз Мамедов , передает в четверг, 18 мая, телеканал «112 Украина».

«На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 442 УК Украины ("Геноцид" — прим. «Ленты.ру» ), Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу», — сказал Мамедов.

Прокурор подчеркнул, что в рамках расследования «будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа». Согласно украинскому уголовному законодательству органы следствия сообщают лицу о подозрении в совершении преступления перед вызовом его на допрос.