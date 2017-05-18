Главные события у вас в почте
Reuters: в штабе Трампа общались с кумом Путина
В ходе предвыборной кампании в США сотрудники штаба Дональда Трампа общались с кумом Владимира Путина, украинским предпринимателем Виктором Медведчуком. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Источники агентства не смогли назвать точную дату, когда состоялись переговоры между Медведчуком и сотрудниками предвыборного штаба Трампа. Однако отмечают, что речь шла о возможном сотрудничестве между Россией и США. Сам лидер движение «Украинский выбор» отрицает какие-либо контакты с представителями американского политика.
«Я не знаком ни с одним из ближайших соратников Дональда Трампа, так что такой разговор не мог произойти», — заявил Медведчук.
Журналисты отмечают, что в коммуникациях между российскими властями и штабом Трампа, помимо Медведчука, участвовал посол России в США Сергей Кисляк. Имена других переговорщиков остаются засекреченными, как и имена представителей американского президента. По версии агентства, за восемь месяцев до выборов сотрудники штаба Дональда Трампа контактировали с представителями России 18 раз. Все контакты проходили в формате телефонных звонков и электронных писем. Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает факт контактов в рамках расследования предполагаемого вмешательства российских властей в выборы президента США. В Кремле все обвинения во вмешательстве в американские выборы отрицают и называют их беспочвенными. В январе 2017 года появилась информация о том, что занимавший пост советника президента США Дональда Трампа Майкл Флинн провел пять телефонных переговоров с Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 года. Предполагается, что стороны обсуждали возможное смягчение антироссийских санкций. В связи с этим фактом бывший президент США Барак Обама ввел против России новый пакет санкций. В феврале Флинн в связи со скандалом был вынужден уйти в отставку.
Оставить комментарий