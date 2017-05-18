Reuters: в штабе Трампа общались с кумом Путина

Источники агентства не смогли назвать точную дату, когда состоялись переговоры между Медведчуком и сотрудниками предвыборного штаба Трампа. Однако отмечают, что речь шла о возможном сотрудничестве между Россией и США. Сам лидер движение «Украинский выбор» отрицает какие-либо контакты с представителями американского политика.

«Я не знаком ни с одним из ближайших соратников Дональда Трампа, так что такой разговор не мог произойти», — заявил Медведчук.