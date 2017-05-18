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Инвесторов готовят к отставке Трампа
Профессор Уортонской бизнес-школы при Университете Пенсильвании Джереми Сигел заявил, что, в случае отставки президента США ДональдаТрампа, индекс Dow Jones вырастет на тысячу пунктов. Об этом сообщает CNBC.
По итогам торгов 18 мая индексы Dow Jones и S&P 500 просели на 1,8 процента, что стало крупнейшим падением с сентября 2016 года. По мнению аналитиков, это связано с опасениями инвесторов, которые ожидают негативного влияния политических скандалов с Трампом на продолжение программы реформ, начатых им и Республиканской партией. В первую очередь речь идет о налоговой реформе, реформе по смягчению регулирования финансового рынка и законопроекте по развитию инфраструктуры.
По мнению Сигела, «ключ» к осуществлению реформ находится в руках Республиканской партии, и ничто не может изменить эту ситуацию до новых довыборов в Конгресс. Он добавил, что отставку американского лидера инвесторы могут воспринять благоприятно, решив, что это будет гарантией для успешного продолжения экономических реформ.
В то же время Сигел подчеркнул, что Трамп подпишет любую налоговую или нормативную реформу, представленную республиканцами. «Скорее всего, если он останется у власти, его будет контролировать Конгресс», - сказал профессор.
Слухи о возможной отставке Трампа появились после увольнения главой государства директора ФБР Джеймса Коми. По официальный версии, президент счел, что Коми «не смог эффективно руководить ФБР». Однако СМИ утверждали, что реальной причиной увольнения стал отказ главы ФБР прекратить расследование в отношении советника Трампа Майкла Флинна, подозреваемого в связях с российскими властями. Сообщалось, что многие высокопоставленные американские чиновники сочли действия Трампа «самоуправством».
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