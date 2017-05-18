Инвесторов готовят к отставке Трампа

Профессор Уортонской бизнес-школы при Университете Пенсильвании Джереми Сигел заявил, что, в случае отставки президента США ДональдаТрампа, индекс Dow Jones вырастет на тысячу пунктов. Об этом сообщает CNBC

По итогам торгов 18 мая индексы Dow Jones и S&P 500 просели на 1,8 процента, что стало крупнейшим падением с сентября 2016 года. По мнению аналитиков, это связано с опасениями инвесторов, которые ожидают негативного влияния политических скандалов с Трампом на продолжение программы реформ, начатых им и Республиканской партией . В первую очередь речь идет о налоговой реформе, реформе по смягчению регулирования финансового рынка и законопроекте по развитию инфраструктуры.

По мнению Сигела, «ключ» к осуществлению реформ находится в руках Республиканской партии, и ничто не может изменить эту ситуацию до новых довыборов в Конгресс. Он добавил, что отставку американского лидера инвесторы могут воспринять благоприятно, решив, что это будет гарантией для успешного продолжения экономических реформ.

В то же время Сигел подчеркнул, что Трамп подпишет любую налоговую или нормативную реформу, представленную республиканцами. «Скорее всего, если он останется у власти, его будет контролировать Конгресс», - сказал профессор.