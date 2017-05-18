В Минобороны США рассказали о самоубийствах и измотанности спецназовцев

Однако конкретную статистику самоубийств среди бойцов спецподразделений Томас назвать отказался.

«Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем», - сказал он.

Генерал отметил, что на сегодняшний день командование делает все возможное, чтобы предотвратить психологические проблемы у военнослужащих. Усилия по оказанию психологической помощи, по словам Томаса, были утроены.

Он рассказал, что сейчас примерно в 80 странах свою службу несут около 8000 спецназовцев США. 55,3% военнослужащих находятся на Ближнем Востоке, 17,3% – в Африке и 12,7% – в Европе. И около 500 спецназовцев служат в Сирии.