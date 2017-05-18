Главные события у вас в почте
В Минобороны США рассказали о самоубийствах и измотанности спецназовцев
Фото: REUETERS
Начальник Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США Раймонд Томас заявил, что американские военные психологически измотаны, в результате кончают жизнь самоубийствами. Об этом сообщает РИА Новости.
Однако конкретную статистику самоубийств среди бойцов спецподразделений Томас назвать отказался.
«Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем», - сказал он.
Генерал отметил, что на сегодняшний день командование делает все возможное, чтобы предотвратить психологические проблемы у военнослужащих. Усилия по оказанию психологической помощи, по словам Томаса, были утроены.
Он рассказал, что сейчас примерно в 80 странах свою службу несут около 8000 спецназовцев США. 55,3% военнослужащих находятся на Ближнем Востоке, 17,3% – в Африке и 12,7% – в Европе. И около 500 спецназовцев служат в Сирии.
В 2015 году о сильной нагрузке спецназа заявил экс-начальник Главного управления войск специального назначения Джозеф Вотел.
Оставить комментарий