Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

СМИ: администрация Трампа ищет пути отставки Мюллера

Белый дом ищет пути отставки спецпрокурора по России
Фото:
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные варианты применения этических норм, чтобы помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "вмешательстве РФ" в президентские выборы в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, сразу после назначения Мюллера в Белом Доме начали изучать Свод федеральных нормативных актов, чтобы найти способы помешать расследованию. Согласно американскому законодательству, юристы, поступившие на госслужбу, в течение двух лет не имеют права заниматься делами, в которых фигурируют их бывшие клиенты.
Бывшая фирма Мюллера WilmerHale, как сообщается, представляет интересы зятя президента США Джерада Кушнера, который, в свою очередь встречался с представителями российского банка и экс-советником Трампа Полом Манафортом. Однако американский минюст может не принять данный аргумент, так как Мюллер напрямую не представлял Кушнера и Манафорта.
В случае, если министерство юстиции примет аргумент Белого Дома, спецпрокурор будет отстранен от ведения расследования.
Министерство юстиции США ранее назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Еще 118 источников
США
Reuters
Администрация США Минюст РФ ФБР Министерство юстиции США
Дмитрий Песков Дональд Трамп Пол Манафорт
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости