СМИ: администрация Трампа ищет пути отставки Мюллера

По данным агентства, сразу после назначения Мюллера в Белом Доме начали изучать Свод федеральных нормативных актов, чтобы найти способы помешать расследованию. Согласно американскому законодательству, юристы, поступившие на госслужбу, в течение двух лет не имеют права заниматься делами, в которых фигурируют их бывшие клиенты.

Бывшая фирма Мюллера WilmerHale, как сообщается, представляет интересы зятя президента США Джерада Кушнера, который, в свою очередь встречался с представителями российского банка и экс-советником Трампа Полом Манафортом . Однако американский минюст может не принять данный аргумент, так как Мюллер напрямую не представлял Кушнера и Манафорта.

В случае, если министерство юстиции примет аргумент Белого Дома, спецпрокурор будет отстранен от ведения расследования.