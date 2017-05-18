Globo: десятки митингующих собрались у рабочей резиденции Темера и требуют его отставки

Несколько десятков митингующих требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера из-за записи, которая якобы компрометирует главу государства. Соответствующие кадры продемонстрировал в среду в прямом эфире телеканал Globo.

Несмотря на позднее время (около 22:40 по местному времени, 04:40 мск), манифестанты собираются напротив рабочей резиденции главы государства - Дворца Планалту в столице страны Бразилиа. По данным Globo, ранее протестующие попытались ворваться в здание парламента, однако полиция применила против них перцовый газ.

Между тем профсоюзы и общественные движения объявили об организации общенациональных акций протеста с требованием проведения досрочных выборов. Эти демонстрации намечены на ближайшее воскресенье, 21 мая.

Скандал вокруг предполагаемого подкупа

Ранее стало известно, что в Федеральный верховный суд страны поступила запись, на которой Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф . По данным Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. Также было обнародовано видео, на котором советник Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в сумку. Какую именно информацию предполагалось скрыть, пока не сообщается.

Депутат от оппозиционной партии "Реди" Алессандру Молон направил председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. В заявлении, распространенном пресс-службой президента, отмечено, что он "не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием".