Эксперт: план ЕС по расселению беженцев трещит по швам

Эксперт Совета по международным делам, полоновед Станислав Кувалдин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ стран Вышеградской четвёрки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — RT) принимать прописанное квотами ЕС числомигрантов.

«Польское общество не очень готово к наплыву беженцев в страну. Позиция консервативного правительства, которое заявляет о попытках защитить свой народ от мигрантов, порождает автоматическое неприятие беженцев среди части польского населения», — пояснил полоновед.

Однако, по мнению эксперта, Брюссель вряд ли будет вводить санкции против Польши и Венгрии даже в том случае, если ему не удастся в течение месяца продавить программу Евросоюза по расселению беженцев в этих странах.

«ЕС продолжает находиться в кризисе, поэтому Брюссель вряд ли будет склонен к резким движениям в виде санкций в отношении Польши и Венгрии. На фоне брексита такие шаги представляются рискованными», — добавил Кувалдин.

Ранее стало известно, что Венгрия подала иск в Европейский суд из-за квот по расселению беженцев в ЕС.