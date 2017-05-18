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Сенат США потребовал от Турции извиниться за драку в Вашингтоне
Сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон и Майкл Ли составили петицию, в которой обвинили власти Турции в нарушении принципов демократии и потребовали извиниться за жесткий разгон демонстрантов у турецкого посольства в Вашингтоне. В частности, в петиции сенаторы потребовали от Турции извинений за действия должностных лиц, которые, как утверждают авторы документа, участвовали в избиении демонстрантов, передает ТАСС.
«Несколько турецких должностных лиц участвовали в нападении на демонстрантов, что нарушает самые элементарные нормы демократии и является оскорблением Соединенных Штатов и той ценности, которую мы придаем праву на свободу слова, отраженному в нашей Конституции», - говорится в документе.
Напомним, в связи с приездом в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у посольства в Вашингтоне произошли потасовки. В результате драки пострадали девять человек, двоих арестовала полиция.
При этом нет точной информации о том, кто участвовал в потасовке. Сообщается, что драку могли начать две группы демонстрантов между собой. В то же время официальные лица США со ссылкой на видеозапись инцидента утверждают, что разгоном демонстрантов занимались сотрудники службы безопасности Турции.
Инцидент ранее осудили в Госдепе.
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