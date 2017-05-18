Сенат США потребовал от Турции извиниться за драку в Вашингтоне

«Несколько турецких должностных лиц участвовали в нападении на демонстрантов, что нарушает самые элементарные нормы демократии и является оскорблением Соединенных Штатов и той ценности, которую мы придаем праву на свободу слова, отраженному в нашей Конституции», - говорится в документе.

Напомним, в связи с приездом в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у посольства в Вашингтоне произошли потасовки. В результате драки пострадали девять человек, двоих арестовала полиция.

При этом нет точной информации о том, кто участвовал в потасовке. Сообщается, что драку могли начать две группы демонстрантов между собой. В то же время официальные лица США со ссылкой на видеозапись инцидента утверждают, что разгоном демонстрантов занимались сотрудники службы безопасности Турции.