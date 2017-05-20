СМИ: Роухани лидирует на выборах президента Ирана

Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах главы государства после подсчёта 37 млн голосов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, Роухани набрал 21,6 млн голосов, ещё 14 млн голосов получил Ибрахим Раиси.

«Все закончилось, Роухани победил», — заявил источник агентства, отметив, что осталось подсчитать 4 млн голосов.

Ранее в МВД Ирана сообщили, что явка на выборах президента страны составила порядка 70%.

На должность главы государства претендуют действующий президент Хасан Роухани, аятолла Эбрахим Раиси, Мостафа Хашеми-Таба, а также кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.