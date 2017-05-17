Новый глава МВД Франции назвал одну из своих главных задач

В своей первой речи после вступления в должность Коллон заявил, что Европа и в особенности Франция "являются мишенью террористов", отметив, что террористическая угроза не только исходит извне, она "укоренилась" на территории страны. Министр подчеркнул, что направит свои усилия на то, чтобы помешать молодежи радикализироваться и совершать "ужасные нападения, которые мы видели в последние годы".

По итогам прошедших во Франции выборов президента новым главой государства стал Эммануэль Макрон . Официально он вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда . В среду стал известен новый состав французского правительства, в котором пост главы МВД занял мэр города Лион, социалист Жерар Коллон.