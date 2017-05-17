Белый дом не знает о российской записи разговора Трампа и Лаврова

По словам Спайсера, которого цитирует с борта президентского самолета агентство Рейтер , ему не известно о какой-либо записи с российской стороны.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить конгрессу запись переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если на это даст согласие администрация США . Помощник президента уточнил, что аудиозапись разговора не велась, но есть стенограмма.

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.