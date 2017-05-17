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Белый дом не знает о российской записи разговора Трампа и Лаврова
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом не знает о российской записи разговора Трампа и Лаврова, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.
По словам Спайсера, которого цитирует с борта президентского самолета агентство Рейтер, ему не известно о какой-либо записи с российской стороны.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить конгрессу запись переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если на это даст согласие администрация США. Помощник президента уточнил, что аудиозапись разговора не велась, но есть стенограмма.
Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. Та же газета опубликовала большой материал, в котором подробно рассматривала сценарий, в котором сопровождавший Лаврова фотограф установил подслушивающее устройство в Овальном кабинете. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию "несусветным позором".
Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.
Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.
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