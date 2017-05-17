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Верховная Рада отказалась разрешать въезд Лолите
Верховная рада отклонила инициативу отмены запрета на въезд на Украину Лолите Милявской. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук.
«Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если на Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включить мозги, прежде чем гадить на голову Украине», - написал Тымчук.
С предложением отменить запрет на въезд Милявской выступил парламентарий Нестор Шуфрич. Единогласное решение об отклонении инициативы принял комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. 23 апреля 2017 года певице Лолите Милявской запретили въезд на Украину на три года в связи с посещением Крыма без согласования поездки с украинскими властями.
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