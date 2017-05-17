Верховная Рада отказалась разрешать въезд Лолите

«Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если на Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включить мозги, прежде чем гадить на голову Украине», - написал Тымчук.

С предложением отменить запрет на въезд Милявской выступил парламентарий Нестор Шуфрич . Единогласное решение об отклонении инициативы принял комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. 23 апреля 2017 года певице Лолите Милявской запретили въезд на Украину на три года в связи с посещением Крыма без согласования поездки с украинскими властями.