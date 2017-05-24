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Мелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета

Супруга вновь отказалась брать Дональда Трампа за руку
Фото:
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания вновь отказалась брать мужа за руку, когда «борт номер один» прибыл в Рим. Видео из аэропорта опубликовано на YouTube-канале.
На опубликованных кадрах видно, как Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.
Ранее Мелания Трамп отказалась взять мужа за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива. Когда они шли по ковровой дорожке, президент протянул руку супруге, однако она хлопнула его по ладони.
Трамп совершает первое в качестве президента США турне по странам Ближнего Востока и Европы.
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