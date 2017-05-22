Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль

Во время церемонии американский президент тянул руку к своей супруге, однако Меланья Трамп сначала его игнорировала, а затем слегка шлепнула по ладони главу государства. После этого президент США стал поправлять галстук. Американские СМИ обратили внимание на то, что во время церемонии Меланья Трамп выглядела расстроенной.

22 мая Дональд Трамп прибыл в Израиль, где его в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона встречали президент страны Реувен Ривлин , премьер-министр Биньямин Нетаньяху , спикер парламента Юлий Эдельштейн и все министры израильского правительства. В Израиль Трамп прилетел из Саудовской Аравии, ставшей первой страной, в которой политик побывал в качестве президента США.