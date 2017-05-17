Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что решение о блокировке на территории страны бухгалтерской программы «1С» было принято из-за того, что Россия с ее помощью шпионила и осуществляла кибератаки. К соответствующему заключению, по его словам пришла, Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает УНИАН.

«Конечно, мы не можем заставить бухгалтера, который пользуется российским программным продуктом срочно от него отказаться», — признал Турчинов. В то же время он отметил, что государственные и бюджетные учреждения должны в срочном и обязательном порядке переходить на программы отечественного производства.

17 мая в СБУ также констатировали, что заставить частный бизнес отказаться от «1С» не удастся. «Они монополисты рынка. Бизнесу будет неудобно переходить. Все обновления идут через российские серверы, все собранные данные могут быть использованы для подрыва украинской экономики. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться», — отмечала представитель спецслужбы Юлия Лапутина