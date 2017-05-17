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Челси Мэннинг вышла на свободу досрочно
Фото: U.S. Army, File / AP
Челси Мэннинг, приговоренная в 2013 году к 35 годам тюремного заключения за передачу секретных документов армии США сайту WikiLeaks, вышла на свободу. Помилованная предыдущим президентом Бараком Обамой, Челси Мэннинг останется на службе американской армии, хотя и не будет получать жалование.
«Прошлое всегда будет влиять на меня, и я буду держать это в уме, но в то же время я буду помнить, что то, чем все обернулось,— это только начало моего пути, а не конечная точка»,— заявила Челси Мэннинг, которая пробыла семь лет в тюремном заключении за передачу секретных документов армии США сайту WikiLeaks. В тюрьме она несколько раз пыталась покончить с собой, сменила пол (раньше она была рядовым Брэдли Мэннингом), а сегодня наконец вышла на свободу.
В 2010 году Брэдли Мэннинг, тогда еще мужчина, во время службы в Ираке, выкрал и передал около 700 тыс. засекреченных файлов редакторам WikiLeaks, среди которых была и видеозапись авиаударов ВВС США, повлекших гибель мирных жителей. В том же году Брэдли Мэннинг был арестован, ему были предъявлены обвинения по 20 статьям, включая шпионаж, кражу, преступление с использованием компьютеров. В итоге в 2013 году суд признал Брэдли Мэннинга виновным в разглашении государственной тайны и приговорил его к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме рядовой заявил, что отныне его имя Челси, и попросил считать его женщиной. Ему был назначен курс химиотерапии для смены пола, однако добиться перевода в женскую тюрьму адвокатам Челси так и не удалось. За годы своего тюремного заключения информатор WikiLeaks несколько раз пыталась покончить с собой: только в прошлом году было две неудачные попытки суицида.
Счастливая развязка этой истории стала возможна благодаря Бараку Обаме: в январе за несколько дней до своего ухода с поста президента США он подписал указ о сокращении тюремных сроков для 209 заключенных и помиловании 64 человек. В их числе оказалась и Челси Мэннинг, тюремный срок которой был сокращен с 35 лет до 7 лет 6 месяцев. В ходе своей последней пресс-конференции в качестве главы государства господин Обама заявил, что, с его точки зрения, наказание Челси Мэннинг было «непропорционально суровым». «Она уже полностью ответила за свое преступление»,— сообщил он и добавил, что в ее случае «справедливость восторжествовала».
«Впервые я вижу свое будущее как Челси,— заявила госпожа Мэннинг телеканалу ABC накануне своего освобождения.— Я могу представить свое выживание, жизнь в качестве того человека, которым я и являюсь, и наконец могу оказаться во внешнем мире». Несмотря на то что служба в армии и имя Брэдли остались для Челси Мэннинг далеко позади, она все еще будет числиться рядовым. Об этом вчера сообщил представитель ВС США Дэйв Фостер: «На службе в армии США ей будут доступны медицинская страховка и прочие полагающиеся по закону возможности. В таком статусе она будет находиться до окончательного решения по апелляции приговора»,— цитирует USA Today представителя армии США.
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