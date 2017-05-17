Литва приняла двух геев из Чечни

В Литву прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся в республике преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что им выдали визы, однако другие подробности рассказывать не стал.

«Литва является одной из первых стран в ЕС , которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе», — сказал министр.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании и пытках лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Власти Чечни отвергли эти обвинения.