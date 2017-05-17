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Порошенко назвал блокировку российских соцсетей борьбой с пропагандой
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что блокирование доступа к российским социальным сетям является мерой противодействия пропаганде. Украина три года живет в военных условиях, важной частью которой является гибридная война с российской стороны, заявил он на пресс-конференции в Страсбурге в среду.
«Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», – цитирует Порошенко «Интерфакс».
Указ украинского лидера Петра Порошенко о введении санкций в отношении ряда российских интернет-ресурсов, включая соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru сроком на три года вступил в силу в среду, 17 мая.
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