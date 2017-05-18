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SpaceX готов организовать похороны в открытом космосе
Фото: NASA
С космодрома в Калифорнии компания SpaceX собирается в ближайшем будущем запустить мемориальный космический корабль.
Как сообщают СМИ, на борту корабля будут находиться капсулы с прахом усопших. Программа по похоронам в открытом космосе получила название Elysium Star II.
Компания SpaceX собирается предлагает отправку праха в безвоздушное пространство всем желающим. Достаточно будет приобрести небольшую капсулу за 2500 долларов. Предполагается также, что на металлическом корпусе капсул можно будет делать гравировку длиною в 80 символов.
Стоит отметить, что родственникам усопших дадут возможность отслеживать место нахождения корабля с помощью специального приложения.
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