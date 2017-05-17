Ярош признал расстрел таксиста его охранником

«Когда эмоции немного улеглись, появилась более-менее объективная информация, можно сделать короткий комментарий. Михаил - не просто мой охранник, а боевой собрат, который прошел Майдан», - отметил депутат. Он добавил, что «боевые заслуги» Навроцкого – «не индульгенция, что освобождает от всех грехов».

Ярош рассказал, что его охранник «имел конкретные инструкции о том, как себя вести, отмечая свой день рождения», но нарушил их, поэтому «понесет заслуженное наказание».

«Давить на следствие и суд, кричать об «измене» и «политических преследованиях добровольцев» не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам», - подчеркнул Ярош.

Четырнадцатого мая в Каменском (бывший Днепродзержинск) таксист получил огнестрельное ранение из-за отказа ответить на лозунг «Слава Украине», которым его поприветствовали клиенты. Сообщалось, что одним из участников конфликта оказался личный телохранитель Яроша. Он якобы прострелил таксисту ногу. По факту случившегося возбудили дело по статье 296 (хулиганство с применением оружия) УК Украины.