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Маккейн сравнил скандал вокруг Трампа с "Уотергейтом"
Сенатор Джон Маккейн заявил, что кризис внутри администрации президента США Дональда Трампа достиг масштабов Уотергейтского скандала. Об этом сообщает The Hill.
"Мы уже видели такое кино. Это (ситуация вокруг Трамп. - "Газета.Ru") достигает масштабов "Уотергейта"... Это не очень хорошо для страны", - сказал Маккейн, выступая на ужине Международного республиканского института.
В своей речи сенатор неоднократно критиковал Трампа и по другим аспектам. Так, Маккейн заявил, что президент не должен был приглашать главу российского МИДа Сергея Лаврова в Овальный кабинет.
Ранее СМИ рассказали, какие секретные данные сообщил Трамп Лаврову.
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