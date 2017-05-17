В Конгрессе США готовят импичмент Трампа

Начало процедуры импичмента президенту США Дональда Трампа анонсировал в Конгрессе демократ от штата Техас Эл Грин . Об этом он написал в своем Twitter. Грин намерен огласить этот призыв в стенах в стенах Конгресса с 18 по 19 часов по московскому времени.

"Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам", — написал в своем Twitter Эл Грин.

По мнению американского конгрессмена, Трамп создал помехи законному расследованию связей кампании президента Трампа с российским влиянием на выборы президента 2016 года.

Критика Трампа съедает почти все эфирное время телеканала CNN , отмечают американские социологи из Media Research Center. На критику Трампа тратится 92% времени телеканала. Социологи проанализировали 20 часов эфирного вещания канала. После исключения рекламных роликов и различных объявлений осталось 13 часов 27 минут выпусков новостей и телепередач. Трампу было уделено 12 часов 19 минут, а лишь 1 час 8 минут — остальным темам. В частности, Трампа CNN подозревает в том, что он уволил главу АНБ в интересах России, а также выдал на встрече с российским министром иностранных дел американские секреты.

"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", — заявил сегодня на пресс-конференции в Сочи президент России Владимир Путин

Путин пошутил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поступил очень плохо, не поделившись "выданными" Трампом секретами ни с ним, ни с сотрудниками российских спецслужб.

"Придется объявить ему выговор", — пошутил Путин.

Кроме того, Москва готова предоставить Конгрессу запись беседы Лаврова с Трампом, если американская администрация этого захочет.

Обвинения о вмешательстве России в американские внешнеполитические дела Путин назвал чушью. Глава российского государства считает, что внутриполитическая борьба в США, выражающаяся в обвинениях в адрес России, может нанести вред самим Соединенным Штатам.

"Меня, вы знаете, что удивляет? Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, — подчеркнул Владимир Путин. — Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо они все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди. В любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, мы туда вмешиваться не собирались и не будем".

А тем временем, члены Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме при подготовке отчетов для президента США Дональда Трампа стараются как можно чаще упоминать имя главы государства. Это делается для того, чтобы повысить вероятность, что он прочтет их до конца.

Трамп отдает предпочтение коротким одностраничным документам и любит наглядные пособия.