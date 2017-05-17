СМИ: у ФБР потребовали предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна . Белый дом это отрицает. Согласно публикации, экс-директор ФБР Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме.

В письме говорится, что, согласно публикации, Коми создавал подобные записки о каждом телефонном разговоре и встрече с Трампом. Отмечается, что если это действительно так, то эти записки могут вызвать вопросы в отношении того, пытался ли Трамп повлиять на ход расследования.

"Чтобы комитет мог рассмотреть этот и другие вопросы, предоставьте, не позднее 24 мая 2017 года, все записки, заметки, сводки и краткие отчеты, касающиеся или связанные с какими-либо контактами Коми и президента", — говорится в письме Чаффетса, которое опубликовал телеканал ABC News.