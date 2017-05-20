Госдеп назвал поведение охраны Эрдогана в Вашингтоне «крайне неприятным»

Ранее рядом с резиденцией посла Турции во время визита в Вашингтон Реджепа Тайипа Эрдогана между сотрудниками турецкой Службы безопасности и протестующими вспыхнула потасовка.

Местные жители протестовали против приезда президента Турции. Охранники господина Эрдогана напали на протестующих, которые держали флаги курдской партии «Демократический союз» . Полиции удалось разнять дерущихся.