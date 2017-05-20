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Госдеп назвал поведение охраны Эрдогана в Вашингтоне «крайне неприятным»
В Госдепе США отреагировали на инцидент с охранниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав поведение охраны «очень неприятным». «Госдеп выразил свою обеспокоенность по поводу произошедшего на самом высоком уровне»,— приводит Reuters выдержку из заявления ведомства.
Ранее рядом с резиденцией посла Турции во время визита в Вашингтон Реджепа Тайипа Эрдогана между сотрудниками турецкой Службы безопасности и протестующими вспыхнула потасовка.
Местные жители протестовали против приезда президента Турции. Охранники господина Эрдогана напали на протестующих, которые держали флаги курдской партии «Демократический союз». Полиции удалось разнять дерущихся.
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