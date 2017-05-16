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США назвали условия для начала диалога с КНДР
Вашингтон пойдет на диалог с Пхеньяном только в том случае, если власти КНДР прекратят проводить ракетные испытания. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем аккаунте в AFP/status/864564918443495426?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fworld%2Fnews%2F390363-ssha-usloviya-dialog-kndr">Twitter.
#BREAKING US willing to talk to North Korea if missile, nuclear tests stop: ambassador to UN Nikki Haley— AFP news agency (@AFP) 16 мая 2017 г.
«США готовы к диалогу с КНДР, если ракетные испытания будут остановлены», — заявила Хейли.
Северная Корея провела последние ракетные запуски в ночь с 13 на 14 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын потребовал от ученых и военных страны готовиться к новым испытаниям баллистических ракет. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном ухудшились после того, как США отправили 9 апреля к берегам КНДР ударную авианосную группу, в состав которой входят субмарины с ракетами Tomahawk. Власти Северной Кореи обещали «превратить в пепел» американские военные базы в Японии и Южной Кореи в случае «военных провокаций» со стороны США.
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