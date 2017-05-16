СМИ: Скандал вокруг встречи Трампа и Лаврова чреват импичментом

Американский телеканал CNBS не исключает, что обрушившиеся на президента Дональда Трампа обвинения в якобы передаче России военных секретов, имеют целью отстранение его от власти. Так считает политический обозреватель CNBS Джейк Новак.

"Кто-то на высшем правительственном уровне слил СМИ информацию о разговоре президента Трампа с российскими официальными лицами. Потенциально это может быть серьезным преступлением, и такое происходит не в первый раз", - заметил в эфире Новак.

По мнению журналиста, регулярные "утечки" из Белого Дома, компрометирующие его хозяина, могут быть признаком предпринимаемых попыток переворота. Причем, по его словам, за ними может стоять некто из близкого окружения Трампа, либо представители разведки.

Лично Новак уверен, что Трамп мог вести себя неосторожно во время переговоров, но это, по его мнению, не является достаточным основанием для импичмента, который, по конституции США, следует за государственную измену, коррупцию и другие должностные преступления, установленные комиссией Конгресса.