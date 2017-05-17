Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины

Возвращение самопровозглашенной Луганской народной республики в состав Украины возможно, однако для этого нынешняя власть в Киеве должна уйти, заявил в интервью газете «Известия» глава ЛНР Игорь Плотницкий

«Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время», — отметил он.

«Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — добавил Плотницкий.

Ни о каком возвращении не может быть речи, если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, подчеркнул глава ЛНР.

«Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — заключил Плотницкий.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.