Плотницкий допустил возвращение ЛНР в состав Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий не исключил, что ЛНР может вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия"

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", - сказал Плотницкий.

По его словам, он понимает, что на Украине есть силы, которые поддерживают самопровозглашенные республики.

"Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", - добавил глава ЛНР.

Ранее Украина прекратила передачу электроэнергии на территорию ЛНР.