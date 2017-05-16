Главные события у вас в почте
США назвали условия для начала диалога с КНДР
Соединённые Штаты готовы к диалогу с Северной Кореей, если ракетные испытания будут остановлены. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«США готовы к диалогу с КНДР, если ракетные испытания будут остановлены», — приводит AFP слова постпреда.
#BREAKING US willing to talk to North Korea if missile, nuclear tests stop: ambassador to UN Nikki Haley— AFP news agency (@AFP) 16 мая 2017 г.
Оставить комментарий