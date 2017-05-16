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США назвали условия для начала диалога с КНДР

США назвали условия для начала диалога с КНДР
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Соединённые Штаты готовы к диалогу с Северной Кореей, если ракетные испытания будут остановлены. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«США готовы к диалогу с КНДР, если ракетные испытания будут остановлены», — приводит AFP слова постпреда.
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France-Presse
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Никки Хейли
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