Главные события вторника

Порошенко ввел новые санкции

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко предложит странам G7 продлить санкции против России на год. Свое предложение он подкрепил личным примером, расширив «черный список» российских компаний, включив туда «Яндекс» , «Вконтакте» и ряд российских СМИ. Ранее главы МИД стран ЕС поддержали продление антироссийских санкций.

"Выйду на третий майдан": украинцы отреагировали на блокировку «Вконтакте»

Украинские интернет-пользователи встретили негодованием решение президента страны Петра Порошенко о блокировке российской соцсети «ВКонтакте».

Захарова высмеяла "главный секрет» Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слухи о передаче президентом США Дональдом Трампом секретной информации российским дипломатам «очередным фейком». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Десятки тысяч граждан не могут забрать пенсионные накопления

В 2016 году россияне подали 12 миллионов заявлений о смене пенсионного фонда или управляющей компании, но положительное решение было принято лишь по половине из них

Под завалами рухнувшего в Волгограде дома нашли выживших

Из-под завалов пятиэтажного дома, частично обрушившегося в Волгограде, извлекли девять человек. Об этом сообщается Telegram-канал Mash.

Россия об атаке на корабли ВМФ: "Будет дан жесткий отпор»

Скончался Олег Видов

Фото: кадр из фильма

В США скончался российский и американский актёр и кинорежиссёр Олег Видов, об этом сообщила его супруга. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — цитирует супрегу актёра РИА Новости

В РПЦ ответили Познеру

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ответил российскому телеведущему Владимиру Позднеру, что ему не надо бояться суда за атеистические взгляды, так как он не нарушает закон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Касперский назвал автора вируса WannaCry