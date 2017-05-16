«Россия 24» рассказала украинцам о способах обхода блокировок сайтов

Телеканал «Россия 24» в прямом эфире программы «Факты» рассказал украинским пользователям о том, как обходить в интернете блокировки сайтов.

«Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — рассказала ведущая телеканала.

В эфире передачи она также отметила, что пользователи могут обойти блокировки, используя анонимайзер — «он так же позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера».

Власти России негативно отреагировали на такие действия Киева, посчитав это нарушением права граждан на свободное получение информации. Тем не менее, с 2012 года в России есть единый реестр запрещенных сайтов.