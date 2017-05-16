Хакеры пообещали опубликовать данные по ядерным программам России, Китая, Ирана и КНДР

Хакеры из группировки ShadowBrokers, которая взяла на себя ответственность за публикацию «арсенала цифрового оружия» Агентства национальной безопасности США (АНБ), угрожают опубликовать банковские данные, полученные с помощью системы SWIFT, а также данные о ядерных и ракетных программах России, Китая, Ирана и КНДР, сообщает Reuters

В одном из сообщений, предположительно написанным хакерами, они также обещают ежемесячно выпускать программы и средства для доступа к крупнейшим в мире технологическим коммерческим тайнам. Предполагается, что эти программы и средства будут предоставлены тем, кто согласится за них заплатить.

Кроме того, хакеры угрожают выпустить код для взлома компьютеров, программного обеспечения и телефонов.