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Порошенко ушел из «Одноклассников» и «ВКонтакте»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии своих официальных страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как эти российские сайты попали под введенные им санкции. В последней записи на своей странице во «ВКонтакте» Порошенко написал, что закрывает свои страницы в этих соцсетях «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды» в условиях «гибридной войны».
Фото: vk.com
«Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», – добавил глава украинского государства.
Между тем Порошенко продолжит вести записи в Facebook, Twitter, Instagram. Кроме того, у него есть канал на YouTube, а также официальный сайт.
Ранее во вторник Киев ввел запрет на соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса». В Mail.Ru Group объявили, что продолжат предоставлять украинцам сервисы, а администрация «Яндекса» заверила, что введенные украинскими властями санкции в целом не окажут влияния на бизнес компании.
Компания «Укртелеком» объявила, что уже приступила к выполнению требований о запрете предоставления доступа к российским сайтам. Между тем, как заявлял до этого председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, украинские провайдеры не смогут провести полную блокировку попавших под санкции Киева российских сайтов.
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