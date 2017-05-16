Порошенко ушел из «Одноклассников» и «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии своих официальных страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как эти российские сайты попали под введенные им санкции. В последней записи на своей странице во «ВКонтакте» Порошенко написал, что закрывает свои страницы в этих соцсетях «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды» в условиях «гибридной войны».

Фото: vk.com

«Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», – добавил глава украинского государства.

Между тем Порошенко продолжит вести записи в Facebook, Twitter, Instagram. Кроме того, у него есть канал на YouTube, а также официальный сайт.

Ранее во вторник Киев ввел запрет на соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» . В Mail.Ru Group объявили, что продолжат предоставлять украинцам сервисы, а администрация «Яндекса» заверила, что введенные украинскими властями санкции в целом не окажут влияния на бизнес компании.