«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому для воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности, недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», - пояснил украинский лидер.

Порошено подчеркнул, что украинские интернет-провайдеры «должны прекратить предоставлять доступ к сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другим российским сервисам». «Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», - заключил Порошенко, попросив подписаться на его страницы в Facebook, Instagram и Twitter.

Во вторник, 16 мая, Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.