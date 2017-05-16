Главные события у вас в почте
Порошенко объяснил, зачем завел страницу во "Вконтакте"
Украинский президент Петр Порошенко на своих страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» сообщил, что закроет свои официальные аккаунты в российских соцсетях.
«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому для воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности, недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», - пояснил украинский лидер.
Порошено подчеркнул, что украинские интернет-провайдеры «должны прекратить предоставлять доступ к сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другим российским сервисам». «Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», - заключил Порошенко, попросив подписаться на его страницы в Facebook, Instagram и Twitter.
Во вторник, 16 мая, Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.
Черный список, в частности, пополнили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ООО «Яндекс», телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», радиостанция «Наше радио» и агентство РБК. Ограничительные меры также распространились на «Лабораторию Касперского» и Dr.Web.
Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.
Оставить комментарий