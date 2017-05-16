Бывший директор "Яндекс.Украина" Сергей Петренко прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко о запрете деятельности компании на территории Украины. Свое мнение он отразил в личном блоге, пишет "Вести. Украина".

"Буду краток - все, имевшие отношение к этому указу, и персонально - подписавший его - *** идиоты (использовано нецензурное слово, которое можно заменить аналогом "обнаглевшие")", - написал Петренко.