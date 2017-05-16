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Экс-директор украинского "Яндекс" матом ответил на блокировки Порошенко
Бывший директор "Яндекс.Украина" Сергей Петренко прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко о запрете деятельности компании на территории Украины. Свое мнение он отразил в личном блоге, пишет "Вести. Украина".
"Буду краток - все, имевшие отношение к этому указу, и персонально - подписавший его - *** идиоты (использовано нецензурное слово, которое можно заменить аналогом "обнаглевшие")", - написал Петренко.
Он передал "отдельный привет" замлавы администрации президента Украины Дмитрию Шимкиву, посоветовав тому "лучше писать стихи". А командам "Яндекса" и российских соцсетей, которые вскоре могут быть заблокированы, Петренко посоветовал "в качестве иллюстрации на часок включить редирект с украинских адресов на текст этого указа. Пусть они попробуют обслужить то, что хотят запретить".
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