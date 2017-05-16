Washington Post случайно опубликовала номер телефона главы Пентагона

Об этом в редакции узнали после звонка читателя Пола Редмонда из Калифорнии. 11 мая издание опубликовало статью о Ките Шиллере, телохранителе американского президента Дональда Трампа . На фотографии к материалу был изображен Шиллер, держащий в руках несколько документов.

По словам читателя, к одной из бумаг была прикреплена заметка, на которой можно разглядеть телефон и имя Мэттиса.

Корреспондент The Washington Post позвонила по данному номеру. «Я услышала автоответчик. Это был он [Мэттис]», — написала журналист Рейчел Мантейфель (Rachel Manteuffel).

«Газета заменила картинку в статье (...) Мы должны быть счастливы, что Пол Редмонд из Калифорнии увидел этот номер до того, как это сделали русские», — отмечается в публикации от 15 мая.