По данным опроса телеканала NBC News и издания The Wall Street Journal, 78% американцев считают необходимым, чтобы специальный прокурор и независимая комиссия занимались расследованием дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что только 15% выступили за то, чтобы расследованием занимался конгресс страны.