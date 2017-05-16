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Опрос: 78% американцев хотят независимого расследования "вмешательства" России в выборы
По данным опроса телеканала NBC News и издания The Wall Street Journal, 78% американцев считают необходимым, чтобы специальный прокурор и независимая комиссия занимались расследованием дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что только 15% выступили за то, чтобы расследованием занимался конгресс страны.
Как пишет издание, демократы и некоторые республиканцы выступили за создание независимой комиссии по расследованию этого дела, которым в настоящее время занимается ФБР и комитет сената по разведке.
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон допустил возможность вмешательства России в парламентские выборы.
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