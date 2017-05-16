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Макмастер назвал информацию СМИ о раскрытии Лаврову секретных данных «ложью»
Фото: REUTERS
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что никто не раскрывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию.
«Я был в комнате, ничего такого не происходило», — цитирует его Associated Press.
Также он добавил, что материал The Washington Post, опубликованный 15 мая, является «ложью» и во время беседы с Лавровым Трамп «ни разу» не обсуждал разведывательные источники или их методы работы.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также опроверг информацию о том, что Трамп рассказал Лаврову и Кисляку секретную информацию.
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