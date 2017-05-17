Главные события у вас в почте
NYT: Трамп предлагал Коми сажать журналистов за публикацию секретных данных
В феврале президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент возглавлял ФБР, предложил рассмотреть возможность сажать журналистов в тюрьму за публикацию секретных данных. Об этом пишет The New York Times.
Как рассказал газете один из коллег Коми, Трамп провел встречу с ведущими чиновниками в сфере нацбезопасности. Когда беседа кончилась, президент отпустил всех, кроме Коми. В разговоре с ним он резко осудил утечки секретной информации в СМИ.
В связи с этим он предложил главе ФБР рассмотреть возможность сажать журналистов в тюрьму за обнародования таких данных.
После этого, как пишет газета, он попросил Коми прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тем не менее Белый дом опроверг это заявление.
Оставить комментарий