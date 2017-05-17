NYT: Трамп предлагал Коми сажать журналистов за публикацию секретных данных

Как рассказал газете один из коллег Коми, Трамп провел встречу с ведущими чиновниками в сфере нацбезопасности. Когда беседа кончилась, президент отпустил всех, кроме Коми. В разговоре с ним он резко осудил утечки секретной информации в СМИ.

В связи с этим он предложил главе ФБР рассмотреть возможность сажать журналистов в тюрьму за обнародования таких данных.