В Эстонии оборудовали временную базу для американских вертолетов

Для вертолетов армии США, участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2017" в Эстонии, оборудовали временную базу в военном городке Тапа, сообщил в понедельник главный штаб эстонских сил обороны.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. Кроме эстонских военных в учениях принимают участие около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран.

База оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой для обслуживания вертолетов. Недалеко находятся казармы для летчиков и обслуживающего вертолеты персонала.

"Возведенная вблизи места учений временная база позволит авиационным подразделениям более быстро и гибко реагировать на потребности армейских наземных частей. Это также даст возможность значительной экономии топлива и времени полетов", — сказал начальник расположенной под Таллином авиабазы Эмари, где ранее находились вертолеты, подполковник Улар Лыхмус.

По словам Лыхмуса, всего в учениях принимают участие 11 вертолетов, среди которых вертолеты армии США AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, а также вертолеты эстонских сил обороны Robinson R-44.