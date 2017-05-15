Голландия запросила у РФ данные радаров по MH17

Российские власти получили запрос от голландской прокуратуры с просьбой оказать правовую помощь в получении радиолокационных данных в момент крушения лайнера Boeing-777 на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную в докладе Совместной следственной группы (ССГ).

В докладе подчеркивается, что Россия предоставила 26 октября 2016 года данные не в формате ASTERIX, что не может гарантировать объективность.

«И они (данные – прим. Рамблер) показали меньше, чем если бы были предоставлены в формате ASTERIX. Иными словами, если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность», - говорится в заявлении.

Данные, предоставленные в формате ASTERIX, позволили бы сравнивать их с показателями других радиолокационных систем. Для анализа информации будут наняты независимые эксперты. Формат ASTERIX был разработан Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

17 июня 2014 года лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью. В трагедии погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Многие из них являлись гражданами Нидерландов и летели на конференцию по СПИДу в австралийский Мельбурн. Киев обвинил в причастности к трагедии ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Власти непризнанных республик заявили, что не располагают необходимым вооружением для того, чтобы сбивать самолеты на такой высоте.